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للمرة الثالثة، مناظرة مرتقبة تجمع باسم يوسف وبيرس مورجان اليوم - أخبار كلمتك

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للمرة الثالثة، مناظرة مرتقبة تجمع باسم يوسف وبيرس مورجان اليوم - أخبار كلمتك

للمرة الثالثة، مناظرة مرتقبة تجمع باسم يوسف وبيرس مورجان اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:44 صباحاً - يحل الإعلامي باسم يوسف ضيفًا على الإعلامي البريطاني بيرس مورجان في حلقة جديدة، مساء الأربعاء.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها يوسف مع مورجان، بعد لقاءين سابقين حققا صدى واسعًا.

ومن المتوقع أن يتناول الحوار مواضيع حساسة تتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب على غزة والأوضاع المتوترة في لبنان.

ونشر باسم يوسف أمس الثلاثاء صورة له مع بيرس مورجان عبر حسابه على منصة X وكتب قائلا: غدا مع بيرس مورجان من لندن.

يُذكر أن باسم يوسف شارك مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، الذي يعود بعد غياب 4 سنوات.

ويضم الموسم الجديد من البرنامج العديد من المفاجآت، أبرزها انضمام يوسف إلى لجنة التحكيم بجانب الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي، فيما تتولى ريا أبي راشد تقديم البرنامج.

البرنامج الشهير هو النسخة العربية من النسخة العالمية، ويعود بجائزة نصف مليون ريال سعودي وسيارة فاخرة للفائز.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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