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نشوى مصطفى تشارك في مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:52 صباحاً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 03:48 ص 10/23/2024 3:48:15 AM

نشوى مصطفى، كلمتك
نشوى مصطفى، كلمتك

تعاقدت الفنانة نشوى مصطفى على المشاركة في مسلسل “سيد الناس” بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025 المقبل.

 

تفاصيل مسلسل «سيد الناس»

مسلسل “سيد الناس” مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.  

 

وكانت قد كشفت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل أزمتها الصحية حيث قالت في تصريح خاص لـ كلمتك، أنها شعرت ببعض الآلام بمنطقة الصدر، لكنها لم تهتم نظرًا لأن تلك الآلام تكررت معها أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة، لذلك ظنت أن الأمر مجرد إصابة بألم في القفص الصدري نظرًا لتغيرات المناخ، لكن الألم اشتد عليها بعد عدة ساعات لتطلب من زوجها الذهاب إلى المستشفى فجر الجمعة.

 

وأضافت نشوى مصطفى أنها أجرت بعض الفحوصات الطبية السريعة بإحدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس، ليؤكد لها الأطباء ضرورة دخول العناية المركزة، لكنها قررت الإنتقال إلى مستشفى آخر بمنطقة المهندسين، نظرًا لوجود طبيب متخصص هناك في أمراض القلب، وكانت لها معرفة سابقة به. 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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