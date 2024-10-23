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مشاهير العرب - نيرة شريف تستمر فى تغطية مهرجان الموسيقى العربية على محطة «نغم اف ام» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نيرة شريف تستمر فى تغطية مهرجان الموسيقى العربية على محطة «نغم اف ام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيرة شريف تستمر فى تغطية مهرجان الموسيقى العربية على محطة «نغم اف ام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:11 صباحاً - تولت المذيعة نيرة شريف، مهمة التغطية الإعلامية لمهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك لصالح راديو نغم اف ام.

والتي تنقل كافة فعاليات المهرجان عبر برنامجها يوميا، الذي تقدمه عبر محطة نغم أف إم، وأنطلق المهرجان منذ يوم 11 ويستمر حتي 24 أكتوبر الجاري، بحضور كوكبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وألتقت نيرة شريف، بالموسيقار صلاح الشرنوبي، عضو اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى العربية، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأوبرا للكشف عن تفاصيل الدورة المقبلة، والذي أكد أن الأوضاع في تلك الدورة أفضل من الدورات السابقة وهذا الفضل يعود إلى دكتور خالد داغر، والدكتورة لمياء زايد.

الجدير بالذكر، أن المذيعة نيرة شريف، احتفلت قبل 4 أيام بعيد ميلادها في أجواء اقتصرت على الأهل والأصدقاء، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في محطة نغم أف إم منذ تعاونها معهم قبل عدة سنوات.

وقدمت نيرة شريف الكثير من البرامج الإذاعية والفقرات التي لاقت صدى كبيرا على الراديو، أثناء فترة عملها بنغم أف إم، ووصلت ذلك النجاح بعد انضمامها لفريق مذيعين "يلا أونلاين".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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