هل تخرج أغنية للعندليب بالذكاء الاصطناعي؟ الأسرة تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:04 صباحاً - كشف محمد شبانة نجل شقيق الراحل عبد الحليم حافظ ، عن حقيقة خروج أغنية للنور بصوت “العندليب” بالتعاون مع عمرو مصطفى.

وقال محمد شبانة في تصريح خاص لكلمتك: "أن هناك علاقة صداقة قوية بينه وبين عمرو مصطفى، مؤكدًا أن هناك تجارب عدَّة على صنع أغنية بالذكاء الاصطناعي بصوت العندليب في الإستوديو وليس في العلن، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تخرج الأغنية إلى النور.

أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي

وأضاف "شبانة": إنه إذا وجد أن أغنية بالذكاء الاصطناعي، تليق بمشوار العندليب من الممكن أن تطرح ولكن بعد موافقة جمهوره والأسرة، مشددا أنه لن يوافق ولا هو ولا جمهوره بخروج عمل لا يليق بمسيرة عبد الحليم حافظ.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.