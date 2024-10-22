مشاهير العرب - هاني شاكر يلهب المشاعر بأغاني وطنية عن لبنان وفلسطين ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - أحيا النجم هاني شاكر حفله مساء اليوم بمهرجان الموسيقى العربية، وسط حضور كبير من جمهوره.

وخلال الحفل، ألهب مشاعر جمهور مهرجان الموسيقى العربية خلال حفله مساء اليوم، حيث بدأ أغاني وطنية، تزامنا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين ولبنان ومنها «الشهيد» و«بحبك يا لبنان» و«الهوية عربي»

النجم هاني شاكر، افتتح حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "أحلف بسماها"، وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقال هاني شاكر: عاوز أقدم رسائل نتيجة الذي يحدث للشهيد اللى بيضحي بدمه وشهداء فلسطين وغزة الصامدين ولبنان حبيبة قلبي

وأحيت المطربة حنين الشاطر حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت أغاني لنجوم الزمن الجميل منها "يا أهل الهوى" لـ وردة، و"هو الحب لعبة" لـ عزيزة جلال، و"كان يا مكان" لـ ميادة الحناوي، و"في نور محياك" لأم كلثوم.

ويحيي غدا الأربعاء النجم الكبير على الحجار حفلا غنائيا بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة، حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى، والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.