سامح حسين يعقد جلسات عمل مكثفة من أجل مسلسل "برمودا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - بدأ الفنان سامح حسين التحضيرات الخاصة بمسلسل برمودا الذي يعود من خلاله إلى المنافسة الدرامية بعد غياب استمر لسنوات، حيث التقي سامح خلال الأيام الماضية مع المنتجين أحمد وكريم السبكي لوضح اللمسات النهائية عن العمل، واختيار فريق العمل استعدادا لبدء التصوير.

قال سامح حسين إنه متحمس للغاية لهذه التجربة، خاصة بعد ابتعاده لفترة طويلة عن السباق الدرامي الرمضاني، لذلك يحرص على ان يكون المسلسل جيدا على كافة الجوانب، حتى يستطيع المنافسة في الشهر الكريم.

وأضاف سامح أن المنافسة لا شك أنها قوية خاصة وسط تواجد عدد من كبار النجوم، إلا أنه يتمنى أن يحقق مسلسل برمودا النجاح الذي يليق بالجمهور.

الفنان سامح حسين

وتعاقد سامح حسين أيضا على فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ونشر سامح حسين قبل أيام صورة من إمضاء عقد الفيلم وأرفقها بتعليق وكتب: "ماشاء الله لا قوة إلاّ بالله، الحمد لله بعد نجاح ساندوتش عيال انتظرونا فى فيلم جديد، يارب أكون دايمًا عند حسن ظنكم".

مسرحية عامل قلق

أما عن المسرح فيستعد سامح حسين لتقديم ليالي مسرحية جديدة، حيث قرر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عودة عرض المسرحية الكوميدية الاستعراضية "عامل قلق" لـ سامح حسين، تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، ديكور حازم شبل، فكرة وإخراج اسلام إمام، إلى مسرح البالون فى الجيزة بعد انتهاء عرضها بالإسكندرية.

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