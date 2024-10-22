شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

خطة جديدة لـ مصطفى حجاج بعد إنهاء التعاقد مع هاني محروس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خطة جديدة لـ مصطفى حجاج بعد إنهاء التعاقد مع هاني محروس - أخبار كلمتك

خطة جديدة لـ مصطفى حجاج بعد إنهاء التعاقد مع هاني محروس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:09 مساءً - انتهى الفنان مصطفى حجاج، من وضع خطة جديدة، بعد إنهاء التعاقد مع المنتج هاني محروس، بالتراضي بين الطرفين.

وفي هذا السياق، كشف قال  سيد حجاج، إن شقيقه المطرب مصطفى حجاج، يستعد لمفاجأة جمهوره، بمجموعة من الأغاني، خلال الفترة المقبلة.

هاني محروس ومصطفى حجاج 

على جانب آخر، كان المنتج هاني محروس، قد علق على إنهاء تعاقده مع المطرب مصطفى حجاج ، بعد نجاحهما سويا في عدد كبير من الأعمال منذ بداية “حجاج” الفنية وحتى الآن.

وقال محروس في تصريح خاص لكلمتك: الكل يعلم أن مصطفي حجاج ليس مجرد مطرب أنتج أعماله الغنائية، إنما هو بمثابة أخي الأصغر، وكبر وتعلم  في بيتي وأقول له أن هذه شركته ومنزل أولاد محروس مفتوح لكل الفنانين.
 

 وأنهى المطرب الشاب، مصطفى حجاج، تعاقده مع المنتج الفني، هاني محروس، بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة 

يذكر أن الفنان مصطفي حجاج طرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة التي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وطرح الفنان مصطفي حجاج  أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري،  بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق