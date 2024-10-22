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محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل - أخبار كلمتك

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محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:31 مساءً - يحتفل الفنان محمد هنيدي بخِطبة ابنته الكبرى فاطمة في الأول من شهر نوفمبر المقبل على شاب من خارج الوسط الفني.

ويتكتم هنيدي على تفاصيل الحفل الذي سيقام داخل المنزل، ويكتفي بحضور عدد محدود من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، حيث قام بدعوة البعض  مطالبا منهم عدم الافصاح عن  مكان أو موعد الحفل.

ويتواجد الفنان محمد هنيدي حاليا في مدينة الرياض لحضور بعض الفعاليات الفنية بعدها يعود الي القاهرة لاستكمال باقي تحضيرات حفل خِطبة ابنته.

 

فيلم الجواهرجي

 

جديد بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الجواهرجي الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم مرعي البريمو الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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