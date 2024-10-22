مشاهير العرب - نورهان تكشف سر اعتزالها الفن.. واختيارها العمل بالتدريس (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - استحوذت الفنانة نورهان، خلال الساعات القليلة الماضية، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عقب الظهور الأول لها بعدما غابت عن شاشات القنوات الفضائية لفترة طويلة.

وكشفت نورهان، خلال لقائها بـ برنامج «مع خيري»، الذي يذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، سبب ابتعادها عن الأضواء واعتزالها الفن، قائلةً: «ابتعدت عن الأضواء لكي أعيش حياتي الخاصة، وذلك بعد أن لمست أن حياة الفنان الشخصية متاحة للجميع، وقد عشت مشاعر الأمومة مع ابني، وأشعر أن غيابي عن الأضواء كان قرارًا صحيحًا»، مؤكدةً أنها غير نادمة على اتخاذ هذا القرار.

وعن اتجاهها للعمل في التدريس، قالت نورهان، عملت كمدرسة للغة الإنجليزية 6 سنوات، متابعة: إن الفنان يصاب بأمراض نفسية نتيجة ضغط الشغل، وقد اعتذرت عن كثير من الأدوار لأنها لم تكن تناسبني، والعمل هو الحل الأفضل لكل المشاكل، مؤكدة أن عدم نجاحها في حياتها الزوجية كان لأسباب لا تخصها.

وأضافت: «تزوجت عن حب، وأنجبت ابني بعد زواجي مباشرة، والحمد الله كنت عايشة حياة سعيدة جدًا، وكنت حابة أعيش اللحظة مع ابني وأستغرق فيها حتى النهاية، والحمد لله أنا عمري ما ندمت على قراري في تكوين أسرة».