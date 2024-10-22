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الخميس، عرض “مسرحة المكان” بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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الخميس، عرض “مسرحة المكان” بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الخميس، عرض “مسرحة المكان” بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:51 مساءً - الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 08:48 م 10/22/2024 8:48:14 PM

مسرح متحف الفنون
مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، كلمتك

 أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مسرحية نتاج ورشة “مسرحة المكان” (تعليم أسس التمثيل المسرحي) على مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتقام المسرحية يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الـ8 مساء على مسرح متحف الفنون الجميلة بمحرم بك.

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وتعد المسرحية من إخراج محمد عدلى يس، وتأليف ميسرة صلاح، وتصميم للاستعراضات محمد يحيي.

والجدير بالذكر أن ورشة "مسرحة المكان" (تعليم أسس التمثيل المسرحي) أقيمت بـمركز محمود سعيد للمتاحف إدارة النشاط الثقافي بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر  سبتمبر لعام 2024 وذلك تحت إشراف وتدريب المخرج المسرحي محمد عدلي يس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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