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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد.. هل يعتزل الغناء؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد.. هل يعتزل الغناء؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد.. هل يعتزل الغناء؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - استحوذ اسمالفنان أحمد سعد على مؤشرات البحث عبر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الكشف عن تطورات حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة أثرت على الفك.

وفي هذا السياق، كشف الطبيب المعالج لـ أحمد سعد عن تطورات حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، قائلا: «بطمن الجمهور العملية تمت بنجاح الحمد لله، أحمد سعد بيعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكنا محتاجين نعمل نوع معين من الزراعة، دي عملية حساسة بتتعمل ببنج كلي وبتحتاج فريق قوي من أساتذة الجراحة متخصص في نوع العمليات ده لأنه دقيق».

أحمد سعد

وأضاف الطبيب المعالج، أن أحمد سعد سيتمكن من العودة إلى الغناء، مضيفًا: «هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي».

وتابع: «الجزء الجراحي الكبير خلص هيعمل تركيبة مؤقتة وخلال 3 شهور يعمل التركيبات الدائمة ودي بتكون عملية بسيطة، وهيرجع حسب قدرة الجسم على التشافي سواء أسبوع أو أسبوعين لأن مكان العملية بيكون في انتفاخ وورم».

أحمد سعد

الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وكان أحمد سعد، أثار قلق جمهوره بعد كشفه خلال الساعات الماضية عن اعتذاره عن المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل أحد المستشفيات عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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