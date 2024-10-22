مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد.. هل يعتزل الغناء؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - استحوذ اسمالفنان أحمد سعد على مؤشرات البحث عبر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الكشف عن تطورات حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة أثرت على الفك.

وفي هذا السياق، كشف الطبيب المعالج لـ أحمد سعد عن تطورات حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، قائلا: «بطمن الجمهور العملية تمت بنجاح الحمد لله، أحمد سعد بيعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكنا محتاجين نعمل نوع معين من الزراعة، دي عملية حساسة بتتعمل ببنج كلي وبتحتاج فريق قوي من أساتذة الجراحة متخصص في نوع العمليات ده لأنه دقيق».

وأضاف الطبيب المعالج، أن أحمد سعد سيتمكن من العودة إلى الغناء، مضيفًا: «هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي».

وتابع: «الجزء الجراحي الكبير خلص هيعمل تركيبة مؤقتة وخلال 3 شهور يعمل التركيبات الدائمة ودي بتكون عملية بسيطة، وهيرجع حسب قدرة الجسم على التشافي سواء أسبوع أو أسبوعين لأن مكان العملية بيكون في انتفاخ وورم».

الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وكان أحمد سعد، أثار قلق جمهوره بعد كشفه خلال الساعات الماضية عن اعتذاره عن المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل أحد المستشفيات عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.