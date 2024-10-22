وزير الثقافة: خلق منتجات إبداعية تستهدف إحداث التأثير الإيجابي في وعي المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة بمفرداتها وروافدها المتعددة، في تشكيل وعي المجتمعات بالقضايا الجوهرية، ومنها المرتبط بحقوق الإنسان، في الصحة والتعليم والثقافة، وغيرها، وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية المضي قدمًا لبناء الإنسان المصري فكريًا، وكذلك العمل على الارتقاء بالمنظومة الثقافية، لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي لمحافظات الجمهورية كافة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية، وجميعها تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وتمثل حجر الأساس الذي تستند إليه الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك تفعيلًا لمبدأ حق الفرد في تلقي الثقافة.

وأوضح خلال مشاركته بالجلسة الحوارية "التعليم والثقافة وتعزيز حقوق الإنسان"، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية" أن منظومة العمل الثقافي بالوزارة تسعى لتفعيل مستهدفات الدولة من خلال فتح التعاون مع وزارات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ومنها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر المنتجة للثقافة، وإكسابها القدرات اللازمة والداعمة لخلق منتجات إبداعية متنوعة لها القدرة على التأثير الإيجابي في وعي المتلقي للخدمة الثقافية، لتحقيق التنمية الحضرية المنشودة بكل أقاليمنا المصرية بتنوع موروثاتها الثقافية، وصنع حضارة جديدة معاصرة، على غرار الحضارة المصرية القديمة، والتي علمت العالم المعنى الحقيقي لتفعيل حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وكانت مهدًا للإيمان بأهمية ذلك في بناء الحضارات، فكان لها تأثيرًا إقليميًا نابعًا من روعة السلوك البشري، وهو الأمر الذي يجب بمقتضاه العمل الدؤوب من أجل تفعيل مستهدفات الدولة المصرية بتضافر جهود المؤسسات المعنية، وإيمانًا بحقوق الإنسان، في صقله تنمويًا واجتماعيًا وثقافيًا.

الحضارة المصرية

ولفت وزير الثقافة، إلى أن إيمان المصريين بحقوق الإنسان هي ثقافة متجذرة لدى الحضارة المصرية منذ القدم، حيث تتسم حضارتنا بتقديس الأسرة بشكل كامل بعيدًا عن الفردية، والمتأمل في الآثار المصرية القديمة يدرك ذلك جيدًا، أي أن حقوق الإنسان في مصر يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، ومنها حقوق المرأة التي نجد صورها بجانب الرجل دائمًا على جدران المعابد، اعترافًا بدورها في الحياة وبناء المجتمعات.

شارك بالجلسة الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر،الدكتور عيسى المصاروه أمين عام المجلس الأعلى للسكان بالأردن، الطالب أحمد خالد، رئيس الاتحاد الطبي بجامعة "نيو جيزة".

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