مشاهير العرب - تفاصيل هروب نادين الراسي بالبيجامة من منزلها بـ لبنان «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - تصدراسم الفنانة نادين الراسي، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن معاناتها من أفعال الاحتلال الإسرائيلي بالشعب اللبناني.

وكانت نادين الراسي، شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» تكشف عن حالتها في لبنان، والذي ظهرت خلاله مرتدية بيجامة.

وكشفت نادين الراسي، عن معاناتها من الأحداث في لبنان، معلقة عليها قائلة: «في لبنان بنهرب بالبيجاما، والليلة اضطريت أني اطلع من البيت لأن فيه رائحة كريهة مزعجة جدا شبيهة رائحة البارود ناجمة عن العدو الإسرائيلي تنتشر في محيط المنزل بشدة».

من هي نادين الراسي؟

نادين الراسي فنانة لبنانية وُلدت عام 1971 وشقيقة الفنان "جورج الراسي" بدأت مشوارها كعارضة أزياء وموديل ثم اتجهت إلى التمثيل الذي حققت من خلاله شهرة ونجومية واسعة على مستوى العالم العربي.

تزوجت أول مرة عام 1983 في سن السابعة عشرة من عمرها وأنجبت ابنها الأول "مارك"، إلا أن الزواج المبكر حال دون استقرار حياتها الزوجية التي انتهت بالطلاق، ثم تزوجت للمرة الثانية من "جيسكار أبي نادر" الذي أنجبت منه طفليها "مارسيل" و"كارل".

اقتحمت نادين الراسي عالم التمثيل بالصدفة بعدما كانت تعمل في مجال عرض الأزياء حيث وثقت في موهبتها التي ارتكزت فيها على إحساسها الصادق، وقدمت أول أدوارها من خلال مسلسل "الباشوات" عام 2001 الذي لاقى قبولاً واسعاً من قِبل الجمهور.

شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: "ليل الذئاب" و"لونا ابني" و"مش زابطة" و"الحل بإيدك" و"غنوجة بيا".