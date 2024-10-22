مشاهير العرب - «درويش».. عمرو يوسف يواصل تصوير أحدث أفلامه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير مشاهد أحدث أعماله الفنية «درويش» الذي انطلق تصويره منذ أسبوعين.

ومن المقرر أن يجسد عمرو يوسف خلال أحداث الفيلم دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

ويشارك عمرو يوسف بطولة الفيلم الذي تعود أحداثه لحقبة الأربعينات عدد من عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما الثنائي فيلم «شقو» الذى عرض فى موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نسب إيرادات عالية بشباك التذاكر.

وضم الفيلم في بطولته إلى جانب الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان فيلم ولاد رزق 3، آخر أعمال عمرو يوسف وهو من بطولة الفنان أحمد عز، وتم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وحقق العمل إيرادات ضخمة بشباك التذاكر.

شارك في فيلم ولاد رزق 3 عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق 3

ودارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

و تم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.