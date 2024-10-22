بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

أصالة تحيي حفلا في الكويت 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أصالة تحيي حفلا في الكويت 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

أصالة تحيي حفلا في الكويت 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 07:09 م 10/22/2024 7:09:22 PM

أصالة، كلمتك
أصالة، كلمتك

تحيي المطربة أصالة حفلا غنائيا في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل.

 

ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتطرح تذاكر الحفل غدا الأربعاء في السادسة مساءً.

 

حفل أصالة في عمان

 

في جانب آخر تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي في عاصمة سلطنة عمان «مسقط» يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها بالدول العربية التي بدأتها منذ الموسم الصيفي. 

 

وكانت طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل للجمهور للحجز عبر موقعها الإلكتروني.، حيث جاءت الأسعار  بين الفئات السعرية التالية: (66.03 دولار أمريكي، 92.44 دولار أمريكي، 171.67 دولار أمريكي، 224.49 دولار أمريكي، 303.72 دولار أمريكي، 515 دولار أمريكي). 

 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق