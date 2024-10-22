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مشاهير العرب - طارق الجنايني يكشف عن سبب اختيار هاني شنودة لتقديم الموسيقى التصويرية لـ«حالة خاصة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طارق الجنايني يكشف عن سبب اختيار هاني شنودة لتقديم الموسيقى التصويرية لـ«حالة خاصة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طارق الجنايني يكشف عن سبب اختيار هاني شنودة لتقديم الموسيقى التصويرية لـ«حالة خاصة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - تحدث المنتج طارق الجنايني عن كواليس اختيار الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة، بطولة طه دسوقي وغادة عادل، موضحا أن الفنان عمرو دياب هو من اقترح أن تكون من أعمال الموسيقار هاني شنودة.

وقال طارق الجنايني، في ندوة على هامش فعاليات ملتقى creative industry summit: عمرو دياب كان صاحب فكرة إن الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة تكون من أغاني الفنان القدير هاني شنودة، وقالي اقعد معاه وشوف واتفقت معاه على المزيكا وجزء كبير من نجاح العمل يرجع للفنان القدير المبدع هاني شنودة وفرقة المصريين.

هاني شنودة اعتزال أسرته من أجل الفن

وفي سياق آخر كشف الموسيقار هاني شنودة، عن اعتزاله لـ أسرته للتفرغ للعمل، موضحا أنه بالوقت الحالي يعيش في منزله بمفرده مع البيانو الخاص به.

وقال شنودة خلال لقائه مع الإعلامي محمود القصاص، مقدم برنامج راقي، المذاع عبر قناة «TeN»، إنه منذ أن أتم عامه الـ60 اتفق مع زوجته أن تذهب لتعيش مع ابنتهما، لأنها كانت أنجبت حديثًا أيضًا، وأخبرها أن تتركه بمفرده.

وأضاف: «طالبتها بأن تتركني أستقر في المنزل بمفردي مع البيانو والموسيقى، لأن في هذا العمر لم يعد هناك حاجة ممكن أقدمها لأي حد وأعتقد بأن وجود أي حد في حياتي من الممكن أن يعطلني أو يزعجني».

أما عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، قال الموسيقار هاني شنودة: «أنا مبدورش على حد لكن بلاقي ناس مطربين شباب يجولي فأعمل معاهم أغاني وموسيقى وبعد كده يبقوا نجوم، ولو الناس حست إني اختفيت فيبقى مفيش حد جالي»، مضيفا أنه بمجرد أن يأتيه أي أحد ليعمل معه فيعتبر هذا الأمر نصف النجاح، ولكن إذا فكر أن يذهب هو إلى أحد ليعمل فيعتبر هذا نصف الفشل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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