أرقام كبيرة، تفاصيل وأسعار حفلات عمرو دياب المقبلة بالكويت والقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - يعيش الهضبة عمرو دياب حالة من الانتعاش الفني، خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يستعد لثلاث حفلات غنائية، منها حفل بالقاهرة.

حفلات عمرو دياب

ويبدأ عمرو دياب جولته الغنائية في الكويت الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالكويت من 40 دينارا كويتيا وحتى 150 دينار كويتي.

حفل عمرو دياب في القاهرة

كما يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة وذلك يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

كما يشارك عمرو دياب أيضا في موسم الرياض بنسخته الجديدة، ومن المقرر إقامة حفله يوم 31 أكتوبر الجاري.

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