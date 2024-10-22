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أرقام كبيرة، تفاصيل وأسعار حفلات عمرو دياب المقبلة بالكويت والقاهرة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - يعيش الهضبة عمرو دياب حالة من الانتعاش الفني، خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يستعد لثلاث حفلات غنائية، منها حفل بالقاهرة.

حفلات عمرو دياب 

ويبدأ عمرو دياب جولته الغنائية في الكويت الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

 

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالكويت من 40 دينارا كويتيا وحتى 150 دينار كويتي.

 

حفل عمرو دياب في القاهرة 

كما يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة وذلك يوم 11 نوفمبر المقبل. 

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

كما يشارك عمرو دياب أيضا في موسم الرياض بنسخته الجديدة، ومن المقرر إقامة حفله يوم 31 أكتوبر الجاري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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