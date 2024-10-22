مشاهير العرب - تركي آل شيخ يروج لحفل محمد ثروت في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - روج تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لحفل الفنان محمد ثروت تحت عنوان «ليلة عبد الوهاب» وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، مقطع فيديو من البروفات التي يجريها الفنان محمد ثروت استعداد لحفله بموسم الرياض، ومن المقرر أن يقام يوم 25 أكتوبر الجاري، وعلق: «الله الله يا أستاذ».

جدول حفلات موسم الرياض 2024

يشار أن جدول حفلات موسم الرياض 2024 تتضمن ما يقارب 11 حفلة وجاءت الحفلات كالتالي:

- الحفلة الأولى بعنوان «حفلة غنائية» بمشاركة كل من الفنان جواد العلي، وفؤاد عبد الواحد، وعايض، وذلك يوم 17 أكتوبر.

- الحفل الثاني بعنوان «ليلة عبد الوهاب» ومن المقرر أن يحييه كل من الفنان نور مهنا، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، ومي فاروق، ومحمد ثروت، وذلك يوم 25 أكتوبر.

- الحفل الثالث بعنوان «حفل غنائي» ومن المقرر أن يحييه الفنان عمرو دياب يوم 31 أكتوبر.

- الحفل الرابع بعنوان «لا يوقف» تحييه الفنانة موضي الشمراني، ودخون، وخديجة معاذ، وتهاني السلطان يوم 14 نوفمبر.

- الحفل الخامس بعنوان «حفلة غنائية» يحييه الفنان تامر حسني يوم 27 ديسمبر.

- الحفل السادس بعنوان «حفل غنائي» من المقرر أن تحييه الفنانة نانسي عجرم، ورامي صبري يوم 3 يناير.

- الحفل السابع بعنوان «ليلة شبابية» يحييه نخبة من نجوم الطرب وهم عبد الوهاب، وسلطان المرشد، ومتعب الشعلان، عبد العزيز المعني يوم 8 يناير.

- الحفل الثامن بعنوان «حفل غنائي» للمطرب محمد حماقي يوم 10 يناير.

- الحفل التاسع بعنوان «حفل غنائي» للفنانة أحلام يوم 17 يناير.

- الحفل العاشر بعنوان «ليلة الموسيقار عمر خيرت» يحييه الموسيقار عمر خيرت يوم 14 فبراير.

- الحفل الحادي عشر بعنوان: «حفلة غنائية» يحييه الفنان تامر عاشور يوم 21 فبراير.