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كارول سماحة عن جرائم الاحتلال: ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير - أخبار كلمتك

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كارول سماحة عن جرائم الاحتلال: ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير - أخبار كلمتك

كارول سماحة عن جرائم الاحتلال: ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - أعربت الفنانة كارول سماحة عن حزنها تجاه الأحداث الدامية التي تمر بها بلدها لبنان هذه الفترة، والقصف الذي تتعرض له من قبل قوات العدو الصهيوني.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: "جبناء".. كل ما فشلوا بالغزو البري بفرغوا حقدهم وإجرامهم على المدنيين ببيروت! صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 63 شخصا وإصابة 234 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية: 18 شهيدا بينهم أربعة أطفال و60 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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