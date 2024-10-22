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مشاهير العرب - فيلم «المخفي».. تفاصيل العرض الخاص وأسماء المشاركين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «المخفي».. تفاصيل العرض الخاص وأسماء المشاركين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «المخفي».. تفاصيل العرض الخاص وأسماء المشاركين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:05 مساءً - فيلم المخفي.. يستعد صناع فيلم «المخفي»، الاحتفال بالعرض الخاص له، غدا الأربعاء، في إحدى سينمات في مدينة أكتوبر بحضور أبطال العمل الفني.

موعد العرض الخاص لـ فيلم المخفي

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم الكوميديا المعنون بـ «المخفي»، من بطولة عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان غدًا الأربعاء في مصر، بإطلاق عرض خاص بإحدى سينمات أكتوبر ثم بدء عرضه يوم الخميس في السعودية والوطن العربى.

فيلم المخفي

فيلم المخفي

وتدور أحداث فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

فيلم المخفي

أبطال فيلم المخفي

يشارك في بطولة فيلم «المخفي» عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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