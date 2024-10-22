مشاهير العرب - نجوى فؤاد: «لو شفت رقاصة من الأجانب هضربها.. إزاي تبقى عريانة كده» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:05 مساءً - أعربت الراقصة نجوى فؤاد عن غضبها الشديد من الراقصات الجدد، الذين يتواجدون في الساحة الفنية الآن، وذلك بسبب بدل الرقص العارية.

تصريحات نجوى فؤاد عن الراقصات الجدد

قالت نجوى فؤاد، خلال لقاءها في برنامج «قعدة ستات»، إن ما تقدمه الراقصات الجدد ليس رقصًا، والحركات، التي يقمن بها لا ترتبط بالفن.

وأضافت نجوى فؤاد، أن الرقص في جوهره تعبير عن مشاعر الشخص، ويجب أن يكون متحفظًا.

نجوى فؤاد: «دينا هي آخر العنقود وأنا بطلت الرقص»

وتابعت الراقصة نجوى فؤاد: دينا هي آخر العنقود في الراقصات، وأنا كنت مع فيفي عبده ودينا، لكن دلوقتي أنا بطلت الرقص.

وأكدت نجوى فؤاد: «لم أشاهد أحد من الراقصات الجداد الأجانب ولا عندي نية أشوف»، قائلة: «أنا ممكن أقوم أضربها وهي عريانة كده، إزاي تبقى عريانة كده؟.

الفنانة نجوى فؤاد وموقفها من ارتداء الحجاب

يذكر أن الفنانة نجوى فؤاد، كشفت عن موقفها من ارتداء الحجاب، وذلك بعد ظهورها بالحجاب في أحد اللقاءات التليفزيونية، وقالت في تصريحات صحفية سابقة إنها: «ملبستش الحجاب ولما أعتزل الفن، هلبسه زي عبلة كامل وأروح أعمل حج وأقعد في البيت، وده ردي على الناس اللي بتاخد الكلام وتعمله تريند».

نجوى فؤاد ترغب في ارتداء الحجاب

وأضافت نجوى فؤاد أنها ترغب في ارتداء الحجاب قائلة: «نفسي أتحجب زي الفنانة شادية وأعمل عمره، أنا عملت عمرة مرتين بس عايزة أعمل عمرة وعايزة أحج وأقعد في البيت وامتنع عن الفن خالص.

نجوى فؤاد: «الفن مالوش أمان وكسبت محبة الجمهور»

ولفتت نجوى فؤاد إلى أن: «كفاية كده في جيل من الفنانين دلوقتي جديد يفرح القلب، وهناك دول توفر المعاشات بقيم كبير ومستشفيات للفنانين، والفن ليس له أمان ولكنها اكتسبت محبة الجمهور».