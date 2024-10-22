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محمد القس لـ"كلمتك": الهجوم على "أكرم" في "برغم القانون أسعدني..وأجيد تقديم الشخصيات المتناقضة - أخبار كلمتك

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محمد القس لـ"كلمتك": الهجوم على "أكرم" في "برغم القانون أسعدني..وأجيد تقديم الشخصيات المتناقضة - أخبار كلمتك

محمد القس لـ"كلمتك": الهجوم على "أكرم" في "برغم القانون أسعدني..وأجيد تقديم الشخصيات المتناقضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:04 مساءً -  

أعرب الفنان السوري السعودي محمد القس عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في مسلسل “برغم القانون”، مؤكدًا أنه لم يتردد على طبيب نفسي؛ ليتمكن من تقديم شخصية شريرة؛ لأن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار المتناقضة من خلال خبراته وقراءاته واطلاعاته.

وفي حوار خاص مع “كلمتك”.. قال الفنان العربي إنه ممتن جدًا لفرصة ظهوره في مسلسل “برغم القانون” برفقة إيمان العاصي وفريق عمل متميز على جميع المستويات، كاشفًا عن خططه الفنية خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار..

في البداية بعد النجاح الذي حققته بشخصية أكرم في “برغم القانون”.. هل محمد القس يفضل أدوار الشر؟

-أنا فنان أجيد تقديم كل الأدوار بلا خوف أو خجل من ردود الأفعال، كما أنني حريص على التنويع في أدواري وشخصياتي، ولا أحب أن أظل أسير لون درامي محدد.

وماذا عن رأيك في رد فعل الجمهور الكبير في شخصية أكرم؟

أنا مقصر تجاه السوشيال ميديا، ولكن “برغم القانون” أجبرني على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، واستمتعت بشكل كبير بردود أفعال الجمهور حتى الغاضبة من الشخصية، وكنت سعيدًا بها للغاية؛ لأنها تؤشر على نجاحي.

بما أن “أكرم” شخصية معقدة نفسيًا، هل استعنت بطبيب نفسي أثناء تحضيرك للدور؟

لا لم ألجأ مطلقًا إلى طبيب نفسي، لأنني كما ذكرت ممثل أحب تجسيد جميع الأدوار، وأستعين على ذلك بالقراءة والاطلاع والمشاهدة، وليس بالتردد على عيادات الطب النفسي وما شابه. وهنا أحب أن أشير إلى أن تقديم الأدوار والشخصيات الشريرة ليس مجازفة أو مغامرة، فما أكثر الفنانين الذين بنوا شهرتهم من هذه النوعية من الأدوار.

وماذا عن الكواليس بينك وبين إيمان العاصي؟

إيمان العاصي ممثلة متميزة وإنسانة ودودة، وسيدة ودودة ومتعاونة وجميع فريق العمل كان على مستوى عال من المودة والتعاون والحب.

وماذا عن المشاهد الصعبة في المسلسل؟

-لا أخفي أن الأمر كان صعبًا، حتى أننا احتجنا أكثر من 600 لوكيشن، وهذا رقم كبير جدًا، ويتطلب الانتقال والترحال، وترتب عليه مشقة جسدية، ولكن الأمر في المجمل كان لذيذًا جدًا، وأعتقد أن هذا انعكس في المنتج النهائي وهو المسلسل عند عرضه.

وماذا عن أجواء التصوير في بور سعيد؟

تصوير المسلسل خارج القاهرة كان أمرًا ذكيًا، واختيار محافظة بور سعيد أذكى، لأنها محافظة ذات أجواء رائعة، وشعبها طيب ومحب للحياة والناس.

ماذا عن مشاريع محمد القس المقبلة بعد نجاح “برغم القانون”؟

نحن نواصل العمل حتى الآن على الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، ومن المقرر انتهاء التصوير بعد أسبوعين، وليست لدي خطط حتى الآن لرمضان 2025.

هل تميل إلى المسلسلات 30 حلقة، خاصة بعد ظهور طفرة في الأعمال الدرامية القصيرة؟
أنا أحب الأعمال الدرامية القصيرة بشكل كبير، ولو مسلسل من  ثلاث حلقات فقط أستعد أن أقدمه، ليس لدي مانع، وأنا ضد المسلسلات ذات الـ 30 حلقة، ولكن هو سيستم موجود ومن اللازم أن تتواجد فيه، ولكنها في النهاية رغبات  وهذا فن، ولكني أفضل المسلسلات القصيرة.
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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