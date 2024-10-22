مشاهير العرب - بعد الاحتفاء بـ «كلب الهرم».. رانيا يوسف: جابوا لكلب أوراق التاروت أزمة نفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - رانيا يوسف .. تصدرت الفنانة رانيا يوسف، محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استغرابها من الانتقادات التي وُجهت إلى كلبها في فيلم «أوراق التاروت».

رانيا يوسف تعلق على الاحتفاء بـ«كلب» صعد هرم خوفو

عبرت رانيا يوسف عن استغرابها من الانتقادات التي توجهت كلبها في فيلم «أوراق التاروت»، وذلك بالتزامن مع حصول كلب آخر على شهرة كبيرة بعد صعوده على سفح هرم خوفو.

أشارت رانيا يوسف، إلى أن كلب فيلم أوراق التاروت يعاني من ضغوط نفسية نتيجة الانتقادات التي تلقاها من بعض وسائل الإعلام والجمهور، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حالته النفسية.

وأوضحت أن الجملة التي قالتها في الفيلم خلال مشاجرتها مع زوجها: «أنا أحسن ليَّ كنت أحب الكلب عنك»، كانت مجرد عبارة ساخرة ضمن سياق الأحداث، ولا تعبر عن أي واقع حقيقي.

وأكدت رانيا، أن كل بطلة في العمل كانت تمتلك حيوانًا أو طائرًا خاصًا بها، لكن الجمهور ركز على مشاهدها فقط، مما أثار جدلًا واسعًا، مضيفة أن كلبها يتميز بالشجاعة والذكاء، ويستحق التقدير على أدائه المميز خلال التصوير.

فيلم أوراق التاروت

تدور أحداثه حول أكثر من سيدة، وكل سيدة داخل الفيلم لها قصة ترتبط بأوراق التاروت، وتدفعهن للتورط في الكثير من الأزمات، والعمل يناقش العديد من القضايا مع مثل العلاقات العاطفية بين سيدتين، يتضمن حالة اغتصاب لرجل وطفل.

أبطال فيلم التاروت

ويجمع أبطال فيلم التاروت مجموعة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور «طفل الغزالة رايقة»، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، حيث تجسد رانيا يوسف شخصية "ماري" التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة.