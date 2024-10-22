مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفنان علاء مرسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال دورته التاسعة، الفنان القدير علاء مرسي ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري خلال الدورة الجديدة، والتي مقررًا إقامتها في الفترة من 15 وحتي 20 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

الفنان علاء مرسي



الفنان علاء مرسي من مواليد مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، ووالده من علماء الأزهر الشريف، تربى في بداية حياته في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وأكمل تعليمه في مدينة دسوق في المرحلة الابتدائية بعد وفاة والده الشيخ محمد مرسي الدمراوى.



كانت بداياته الفنية من خلال الإذاعة المدرسية والمسرح من خلال قصر ثقافة دسوق، ثم بعدها قرر دراسة التمثيل علي أصوله فجاء للقاهرة والتحق بأكاديمية الفنون، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة عام 1998، وهو فنان مخلص لفن المسرح ولم ينقطع عنه طوال رحلته الفنية، وبعد وصوله لمرحلة النجومية عاد لقصر ثقافة دسوق ودعم الشباب هناك وقدم معهم ريبورتوار من الأعمال المسرحية التي قدمت علي هذا القصر.



ومن أهم أعمال الفنان القدير علاء مرسي المسرحية: كوبري الناموس، جوز ولوز، مرسي عايز كرسي، مملكة الشحاتين، برلمان الستات، وله مشاركات بالتمثيل والإخراج في بعض المسرحيات الكويتية، ومنها مسرحيات: عايلة قرقيعان مع الفنان طارق العلي ، الطرطنجي مع طارق العلي وداوود حسين ، قروب بوخلي من بطولته وإخراجه بمشاركة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، وله أيضًا مشاركات عديدة في أعمال سينمائية ودرامية، ومن أهم أعماله السينمائية: "الطريق إلى إيلات"، و"هيستريا"، و"عسكر في المعسكر"، و"كركر"، و"عندليب الدقي"، و"معلش احنا بنتبهدل"، وفي الدراما التليفزيونية قدم: مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، و"السيرة الهلالية"، و"سرايا عابدين"، و"بوابة الحلواني".



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

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