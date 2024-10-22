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مشاهير العرب - بعد أخبار انفصالهما.. أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد أخبار انفصالهما.. أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أخبار انفصالهما.. أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - هشام جمال وليلى زاهر.. تداول بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، تفيد بانفصال الفنان والمنتج هشام جمال عن الفنانة ليلى زاهر.

حقيقة انفصال هشام جمال وليلى زاهر

وبدأ يزداد شكوك الجمهور، حول انفصال هشام جمال وليلى زاهر، خاصة تغيبه عن بعض المناسبات الخاصة بالفنانة الشابة، وبعد انتشار تلك الأنباء لم يرد أحد من الطرفين على تكذيب أو تصديق انفصالهما عن بعض.

ليلى زاهر وهشام جمال

وحرص الفنان والمنتج هشام جمال، على التواجد بجانب خطيبته ليلى زاهر، حين استلمت جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن «أعلى نسبة مشاهدة»، ضمن فعاليات حفل creative industry summit «جوائز رمضان للإبداع- اختيار الجمهور».

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد انفصالهما

وأعربت ليلى زاهر عن سعادتها بالحصول على الجائزة ضمن فعاليات الحفل، وقالت وهي على خشبة المسرح: «أنا مبسوطة أوي بالجائزة دي، وعايزة أشكر كل صناع المسلسل، الحمد لله».

ليلى زاهر في مهرجان جوائز رمضان للإبداع

هشام جمال وليلى زاهر

ويذكر أن في بداية العام، أعلن الفنان هشام جمال، خبر ارتباطه رسميا بـ ليلى أحمد زاهر، ومن المقرر إقامة حفل الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

أعمال جمعت هشام جمال وليلى زاهر

وظهر هشام جمال وليلى أحمد زاهر، للمرة الأولى معا، في مسلسل «في بيتنا روبوت»، عام 2021، والذي كان سببا في تعارفهما، وظهرا معا مرة أخرى في مهرجان نجم العرب عام 2021، ورافقهما صناع مسلسل «في بيتنا روبوت»، حيث جرى تكريم أسرة العمل بجائزة نجم العرب.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وجمعهما مسلسل «في بيتنا روبوت»، مرة أخرى في جزئه الثاني عام 2022، وفي أوائل عام 2023، طرحت ليلى أحمد زاهر، أغنية «كلمة أخيرة»، والتي تعاونت فيها مع هشام جمال، والتي كانت بمثابة شرارة الحب التي نشأت بين الثنائي، وهو ما كان واضحا في الرسالة التي قررت ملك أن توجهها لهشام، وهي التي أثارت وقتها الكثير من الشائعات حول ارتباطهما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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