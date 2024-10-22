مشاهير العرب - بعد أخبار انفصالهما.. أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - هشام جمال وليلى زاهر.. تداول بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، تفيد بانفصال الفنان والمنتج هشام جمال عن الفنانة ليلى زاهر.

حقيقة انفصال هشام جمال وليلى زاهر

وبدأ يزداد شكوك الجمهور، حول انفصال هشام جمال وليلى زاهر، خاصة تغيبه عن بعض المناسبات الخاصة بالفنانة الشابة، وبعد انتشار تلك الأنباء لم يرد أحد من الطرفين على تكذيب أو تصديق انفصالهما عن بعض.

وحرص الفنان والمنتج هشام جمال، على التواجد بجانب خطيبته ليلى زاهر، حين استلمت جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن «أعلى نسبة مشاهدة»، ضمن فعاليات حفل creative industry summit «جوائز رمضان للإبداع- اختيار الجمهور».

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد انفصالهما

وأعربت ليلى زاهر عن سعادتها بالحصول على الجائزة ضمن فعاليات الحفل، وقالت وهي على خشبة المسرح: «أنا مبسوطة أوي بالجائزة دي، وعايزة أشكر كل صناع المسلسل، الحمد لله».

هشام جمال وليلى زاهر

ويذكر أن في بداية العام، أعلن الفنان هشام جمال، خبر ارتباطه رسميا بـ ليلى أحمد زاهر، ومن المقرر إقامة حفل الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

أعمال جمعت هشام جمال وليلى زاهر

وظهر هشام جمال وليلى أحمد زاهر، للمرة الأولى معا، في مسلسل «في بيتنا روبوت»، عام 2021، والذي كان سببا في تعارفهما، وظهرا معا مرة أخرى في مهرجان نجم العرب عام 2021، ورافقهما صناع مسلسل «في بيتنا روبوت»، حيث جرى تكريم أسرة العمل بجائزة نجم العرب.

وجمعهما مسلسل «في بيتنا روبوت»، مرة أخرى في جزئه الثاني عام 2022، وفي أوائل عام 2023، طرحت ليلى أحمد زاهر، أغنية «كلمة أخيرة»، والتي تعاونت فيها مع هشام جمال، والتي كانت بمثابة شرارة الحب التي نشأت بين الثنائي، وهو ما كان واضحا في الرسالة التي قررت ملك أن توجهها لهشام، وهي التي أثارت وقتها الكثير من الشائعات حول ارتباطهما.