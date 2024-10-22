مشاهير العرب - سببه عمليات التجميل.. تعرف على مرض أحمد سعد الخطير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - أحمد سعد.. يتساءل الجمهور عن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، مما أدى إلى تغيبه عن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32.

إصابة أحمد سعد بمرض خطير

تعرض الفنان أحمد سعد إلى مضاعفات خطيرة، نتيجة قيامه ببعض العمليات التجميلية، وهي جراحات تحديد شكل عظام الوجه أو ما يسمى بـ«نحت الوجه» للحصول على فك نحيف.

وكان لتلك العمليات تأثيرا سلبيا، مما أصيب بتآكل وضمور في عظام الفك، والذي أفقده القدرة على الكلام بصورة طبيعية.

مرض أحمد سعد

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل إحدى المستشفيات، عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

وكان المطرب قد أجرى أشعة على منطقة الفك، والتي أظهرت وجود تآكل شديد في عظم الفك العلوي، وهبوط في مستوى الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى قلة سماكة العظم.

ما هو مرض أحمد سعد الخطير؟

ويعد مرض تآكل عظام الفك، من أخطر الأمراض التي لها مضاعفات خطيرة منها، إصابات الأعصاب والتي تعد من المضاعفات الأكثر شيوعًا في إجراءات تحديد شكل عظام الوجه هو إصابة الأعصاب.

وأظهرت الدراسات أن معدل حدوث العجز الحسي العصبي قد يتراوح من 8% إلى 32%، ومع ذلك، فإن مثل هذه المضاعفات تكون مؤقتة عادةً، وعادةً ما يتعافى المرضى بعد 6 إلى 12 شهرًا من الجراحة.

أحمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، هي أغنية جديدة تحت عنوان 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.