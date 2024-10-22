مشاهير العرب - جوري بكر وقصة طلاق رسمي بعد انفصال 3 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - جوري بكر.. تصدرت الفنانة جوري بكر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت الفنانة جوري بكر طلاقها رسميًا من زوجها، منذ ثلاثة أشهر.

طلاق الفنانة جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر عن حقيقة انفصالها من زوجها رامي أحمد للمرة الثالثة، وذلك بعد انفصالهما وعودتهما أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الطلاق حدث رسميًا منذ 15 أغسطس الماضي، ولكنها رفضت الإفصاح عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة جوري بكر

صرحت الفنانة جوري بكر خلال استضافتها في بودكاست «قهوة بلبن» أنها: طُلقت من 3 شهور قائلة: أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا في 15 أغسطس، والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص، وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيحبه»

وتابعت:«احنا نصيبنا لحد كده واتقطع والحمد لله، وربنا مش بيديكي كل حاجة انتي عايزاها ولازم دايما نبص للنعم اللي ورا كل حاجة كويسة، وده نصيب، والجدل أصلا كان موجود ولكني دخلت في جدل تاني خالص إن الناس على السوشيال ميديا مرحمتنيش بسبب اللي حصل».

وأضافت: «أنا وطليقي انفصلنا عشان خاطر ابننا، وراحته النفسية، ومحبش إنه يكبر ويشوفنا نجادل ونهين بعض، لأني أنا عانيت من الموضوع ده منذ صغري».

وأكملت: «لحد النهاردة فاكرة أول مرة أبويا وأمي وقفوا قدام بعض واتخانقوا واتطلقوا قدامي، فعمري ما هنسى الحاجات دي».

وأضافت: «مش عايزة أعيد أي تجربة سيئة عشتها مع أمي وأبويا، وده أثر فيا أوي، وتعبلي نفسيتي، وفكرة ابتعاد أبويا 10 سنين وبعدها رجعت قابلته تاني، عملي حاجز بيني وبينه ومش بتمنى أن ده يحصل لإبني، فبحاول طول الوقت إنه يشوف باباه أكتر ويجتمعوا ببعض».

آخر أعمال الفنانة جوري بكر

والجدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة جوري بكر مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.