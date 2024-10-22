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نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة بدار أوبرا دبي - أخبار كلمتك

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نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة بدار أوبرا دبي - أخبار كلمتك

نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة بدار أوبرا دبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - تحيي المطربة اللبنانية  نجوى كرم،  حفل غنائي ضخم في "دار أوبرا دبي " ضمن احتفالات  رأس السنة.

حفل نجوى كرم فى رأس السنة

وتطل نجوى كرم على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية،  يوم 29 ديسمبر 2024 ضمن احتفالات موسم رأس السنة، لتقدم مجموعة من أغنياتها  المحببة لدى الجمهور العربي.

 

من جهة أخرى، أطلت نجوى كرم في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent عبر قنوات MBC بإطلالة مبهرة، وأظهرت تألقها  كعضو في لجنة التحكيم لهذا الموسم، التي تضم أيضًا ناصر القصبي وباسم يوسف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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