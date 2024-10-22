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تدشين الدورة الأولى لأيام هوليوود لصناعة السينما فى 2025 - أخبار كلمتك

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تدشين الدورة الأولى لأيام هوليوود لصناعة السينما فى 2025 - أخبار كلمتك

تدشين الدورة الأولى لأيام هوليوود لصناعة السينما فى 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 11:33 ص 10/22/2024 11:33:00 AM

مهرجان هوليوود للفيلم
مهرجان هوليوود للفيلم العربي، كلمتك

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن إطلاق الدورة الأولى لأيام هوليوود للصناعة، ضمن فعاليات دورته الرابعة المنتظر إقامتها خلال العام المقبل 2025.

إطلاق الدورة الأولى لأيام هوليوود للصناعة


وكشف المهرجان أن المخرجة دارين حطيط، تترأس الدورة الأولى من أيام هوليوود للصناعة، وذلك لما لديها من خبرة واسعة في مجال صناعة الأفلام.

وجاءت كرت دارين حتيت ضمن قائمة ديزني للمخرجين الصاعدين لعام ٢٠٢٢، وهي كاتبة ومخرجة عربية أمريكية تقيم في مدينة نيويورك، كما أسست شركة Cinephilia Productions، وهي شركة إنتاج أفلام وحاضنة للمواهب، قدمت من خلالها التعليم السينمائي لأكثر من ٢٥٠٠ صانع أفلام وطورت أكثر من ٦٠٠ مشروعات افلام من خلال استوديو التطوير الخاص بها.

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مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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