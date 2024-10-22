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تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام - أخبار كلمتك

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تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام - أخبار كلمتك

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، إن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.

وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

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شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER

واعلنت شبكة HBO، عن فتحها رسميا، لباب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".

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واشارت شبكة HBO، الى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخططة التصوير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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