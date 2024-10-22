تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، إن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.

وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER

واعلنت شبكة HBO، عن فتحها رسميا، لباب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".

واشارت شبكة HBO، الى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخططة التصوير.

نتفليكس تنتج فيلما وثائقيا عن مغني الراب الأمريكي 'ديدي' مارفل تكشف عن شعار مسلسل Daredevil: Born Again

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.