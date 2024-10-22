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مشاهير العرب - «تآكل وضمور في عظام الفك».. طبيب أحمد سعد يكشف الستار عن مرضه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «تآكل وضمور في عظام الفك».. طبيب أحمد سعد يكشف الستار عن مرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «تآكل وضمور في عظام الفك».. طبيب أحمد سعد يكشف الستار عن مرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - تعرض الفنان أحمد سعد لوعكة مفاجئة خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى تفاقم حالته الصحية بشكل سريع، حيث عانى من آلام حادة وصعوبة في الكلام، مما اضطره إلى إلغاء مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية، وقد خضع الفنان لعملية جراحية دقيقة، يتوقع أن تستغرق فترة نقاهته ما يزيد عن أسبوعين.

طبيب أحمد سعد يكشف الستار عن مرضه

كشف الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للفنان أحمد سعد، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها سعد، مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية.

أحمد سعد

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن الفنان كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي، ما استدعى إجراء عملية دقيقة باستخدام نوع حديث جدًا من الزراعات للتخلص من مشكلة العظام المتآكلة.

كما أشار الدكتور نور الدين إلى أن هذه العملية تُجرى تحت تأثير التخدير الكلي نظرًا لحساسيتها الكبيرة، وتتطلب فريقًا من المتخصصين في جراحة الفم والفك.

وطمأن الطبيب جمهور أحمد سعد، متوقعًا أن يتمكن من العودة إلى الغناء في غضون أسبوعين تقريبًا، حسب سرعة تعافيه.

أعراض مرض ضمور وتآكل الفك

ألم وتورم.

إحمرار بالفك

تقرحات بالفم

تراخي الأسنان

شعور بالثقل في الفم

أحمد سعد

نصائح لتجنب هذا المرض

-يجب الحفاظ على نظافة الفم بشكل مستمر.

-كما يجب إخبار الطبيب في حال الإصابة بنزيف أو ألم في اللثة أو علامات التهاب في الفم.

-ومن ثم يجب فحص وضبط أطقم الأسنان القابلة للإزالة أثناء العلاج.

مرض تآكل وضمور عظام الفك العلوي

يعتبر تآكل وضمور عظام الفك العلوي حالة مرضية خطيرة ونادرة، تتمثل في موت تدريجي لخلايا عظام الفك العلوي أو السفلي، مما يؤدي إلى فقدان اللثة قدرتها على تغطية جزء من العظم المكشوف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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