كلمتك تنفرد بنشر كاريكاتيرات نادرة لصاروخان عن نصر أكتوبر ( صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - تحتفل جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، في الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء، بعرض مجموعة رسوم كاريكاتيرية نادرة لرسام الكاريكاتير المصري ذي الأصول الأرمنية: ألكسندر صاروخان (1898-1977)، الملقب بالساحر ورائد الكاريكاتير السياسي المصري والعربي في القرن العشرين، وذلك ضمن المعرض المقام لأعماله وبالتزامن مع فعاليات افتتاح الصالون الثقافي للجمعية.

رسوم كاريكاتيرية نادرة لـ ألكسندر صاروخان

وفي تصريح خاص لـ"كلمتك" أشار الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي، المنسق العام للصالون والمعرض إلى أن المعرض تنظمه جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير وأسرة صاروخان؛ ويضم أربعين رسما كاريكاتيريا أصليا لصاروخان معظمها يعرض في معرض عام لأول مرة، وتغطي تلك الرسوم الفترة من 5 يونيو 1967، مرورًا بحرب الإستنزاف، وما حققه الجيش المصري في تلك الفترة من بطولات كبيرة مهدت لنصر أكتوبر مثل: إغراق المدمرة إيلات والحفار وغيرها، وصولًا إلى نصر أكتوبر المجيد، كما يضم المعرض كذلك مفاوضات الكيلو 101 ومؤتمر جنيف، وخطة إعادة البناء والتعمير التي بدأها السادات عام 1974.



وأكد الصاوي أن صاروخان كان أحد أبطال حرب أكتوبر البارزين، حيث نجح على مدار أكثر 6 سنوات من خلال رسومه الكاريكاتيرية اللاذعة، في أن يلهب حماس جنودنا على الجبهة، ويبث الطمأنينة والأمل في الجبهة الداخلية التي وقفت خلف القيادة السياسية والجيش المصري لتحرير سيناء، ورفع الجميع شعار: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، كما نجح وباقتدار في أن يعبر برسومه القناة إلى العمق الإسرائيلي، ويصيب رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير ووزير دفاعها موشي ديان بالخوف والذعر، حيث كانت رسوم صاروخان كاشفة لكل ألاعيبهم ومؤامرتهم، وللموقف السلبي والفاضح للأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول والأكبر لإسرائيل.



وأوضح الصاوي أنه عقب افتتاح المعرض، ستقام أولى ندوات الصالون في السابعة مساءً تحت عنوان: نصر أكتوبر.. بطولات خالدة، والتي يشارك فيها اللواء: محيي نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال ورفيق البطل الشهيد: إبراهيم الرفاعي، واللواء: حاتم عبداللطيف أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب ببلدوزر اللواء 16 مشاه، وبطل معركة المزرعة الصينية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي: محمد نوار، وذلك بحضور أبناء البطل الشهيد: إبراهيم الرفاعي، اللواء: سامح الرفاعي، وليلى الرفاعي.

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