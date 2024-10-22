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وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:09 صباحاً - هنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لفوزه بجائزة "الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان" التي يمنحها الاتحاد العام للآثاريين العرب في مجال تحفيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث وحمايته لعام 2024.

فوز المهندس محمد أبو سعدة بجائزة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان

وأكد وزير الثقافة أن هذا التكريم يُعد تتويجًا لجهود مخلصة بذلها المهندس محمد أبو سعدة، من خلال مشروعات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشيدًا بجهوده الدؤوبة المستمرة في تعزيز الوعي بالهوية والتعريف برموز مصر من خلال عدد من المشروعات الهامة، مثل مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع "حكاية شارع"، و"عاش هنا".

وكان الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، قد أعلن فوز المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بجائزة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان في مجال تحفيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث وحمايته لعام 2024، وذلك بعد موافقة مجلس الآثاريين العرب بالإجماع، لدوره الكبير في إعداد مشروعات قومية تهدف إلى حماية ذاكرة الأمة المصرية وبصفته من أوائل الرواد الذين حرصوا على الثقافة المجتمعية بالآثار، اتخذ من المباني الأثرية مراكز ثقافية، مثل: قصر الأمير طاز، وبيت المعمار، وقبة الغوري. إلى جانب المشروعات القومية التي تهدف إلى الحفاظ على ذاكرة الأمة.

ومن المقرر أن يتسلم المهندس أبو سعدة الجائزة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي السابع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، في التاسع من نوفمبر القادم، بمقر الاتحاد في مدينة الشيخ زايد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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