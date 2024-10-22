القبض على مغني الراب بولو جي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:04 صباحاً - ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على مغني الراب، بولو جي، بعد العصور على مسدس محمل في سيارته، ما أدى إلى اعتقاله على الفور، واقتياده إلى السجن.

تفاصيل القبض على بولو جي

وألقت الشرطة القبض على بولو جي، بعد توقف سيارته، من قبل شرطة المرور بسبب السرعة الزائدة، وادي سان فرناندو، لتعتقله بعدها بتهمة حمل سلاح ناري.

أبلغت مصادر إنفاذ القانون TMZ أن رجال شرطة، عثروا على السلاح الناري، بعد تفتيش سيارته،، لذلك قيدوه بالأصفاد، وحجزوا بولو بتهمة حيازة سلاح مخفي.

يذكر أن عام بولو، كان مليئًا بالنكسات، على الرغم من إصداره أخيرًا لألبومه الرابع الذي طال انتظاره في أغسطس الماضي.

وتم القبض على مغني الراب المولود في شيكاجو بتهمة حيازة أسلحة، لأول مرة في مدينة نيويورك، في أبريل الماضي، بعد أن ترك سلاحًا ناريًّا في غرفة فندق، كما يواجه اتهامات مماثلة بعد مداهمة في عدة أحداث وقعت العام الماضي.

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