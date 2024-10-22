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القبض على مغني الراب بولو جي - أخبار كلمتك

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القبض على مغني الراب بولو جي - أخبار كلمتك

القبض على مغني الراب بولو جي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:04 صباحاً - ألقت  قوات الشرطة الأمريكية القبض على مغني الراب، بولو جي، بعد العصور على مسدس محمل في سيارته، ما أدى إلى اعتقاله على الفور، واقتياده إلى السجن.

تفاصيل القبض على بولو جي

 وألقت الشرطة القبض على بولو جي، بعد توقف سيارته، من قبل شرطة المرور بسبب السرعة الزائدة، وادي سان فرناندو، لتعتقله بعدها بتهمة حمل سلاح ناري.

Polo G Through The Years

 أبلغت مصادر إنفاذ القانون TMZ أن رجال شرطة، عثروا على السلاح الناري، بعد تفتيش سيارته،، لذلك قيدوه بالأصفاد، وحجزوا بولو بتهمة حيازة سلاح مخفي.

يذكر أن عام بولو، كان مليئًا بالنكسات، على الرغم من إصداره أخيرًا لألبومه الرابع الذي طال انتظاره في أغسطس الماضي.

وتم القبض على مغني الراب المولود في شيكاجو بتهمة حيازة أسلحة، لأول مرة في مدينة نيويورك، في أبريل الماضي، بعد أن ترك سلاحًا ناريًّا في غرفة فندق، كما يواجه اتهامات مماثلة بعد مداهمة في عدة أحداث وقعت العام الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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