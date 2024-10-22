الشرطة تحقق مع موظف في الفندق بتهمة توريد المخدرات لـ ليام باين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - ليام باين كشف تقرير لموقع TMZ، أن الشرطة الأرجنتينية، تحقق مع موظف في الفندق، الذي توفي فيه المغني ليام باين، بتهمة تزويده بالمخدرات.

الشرطة الأرجنتينية تحقق في وفاة ليام باين

وذكر التقرير الصحفي، أن الشرطة في الأرجنتين، تبحث بعمق للحصول على إجابات في وفاة ليام باين، أنهم يستجوبون جميع الموظفين في فندق CasaSur Palermo، حيث سقط المغني من شرفة الطابق الثالث.

وأخبرت مصادر إنفاذ القانون في بوينس آيرس، موقع TMZ، أن الشرطة تركز على موظف واحد في الفندق على وجه الخصوص، يشتبهون في أنه ربما قام بتزويد المغني الراحل بأدوية مضادة للقلق، تم العثور عليها في غرفة ليام في فندق CasaSur Palermo.

الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة

فيما كشف تقرير حديث أن نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة.

وأوضح تشريح جزئي للجثة أن مغني فرقة "One Direction" السابق، كان لديه مواد متعددة في جسده عندما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

ووفقًا لمصادر أكدت لـ ABC News، تم العثور على "الكوكايين الوردي"، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين وMDMA، في نظامه عندما سقط من شرفة غرفته في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وأضاف التقرير أن الشرطة عثرت في غرفة باين على "أنبوب ألمنيوم مرتجل" يُعتقد أنه كان يستخدم لتناول المخدرات، ولا يزال جثمان المغني البريطاني في الأرجنتين حتى اكتمال التحقيقات وتشريح الجثة.

وقبل الحادث، اتصل موظف الاستقبال في الفندق برقم الطوارئ بعد أن لاحظ سلوكًا مقلقًا من باين، قائلً:ا إنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. وخلال المكالمة، أصر الموظف على ضرورة الحضور الفوري، وأعرب عن خوفه من أن حياة باين كانت في خطر.

وأكد تقرير أولي لتشريح الجثة أن باين توفي نتيجة إصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي ناجمين عن سقوطه من ارتفاع، وأشار إلى أن إصابات الرأس كانت كافية للتسبب في الوفاة.

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