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تفاصيل مسلسل آبل الجديد Before - أخبار كلمتك

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تفاصيل مسلسل آبل الجديد Before - أخبار كلمتك

تفاصيل مسلسل آبل الجديد Before - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - مسلسلات آبل، أعلنت +Apple TV ـ منصة آبل بلس، عن طرح أولي حلقتين من مسلسلها الدرامي القصير Before، بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

قصة مسلسل آبل Before

مسلسل Before، من بطولة النجم بيلي كريستال، وتدور أحداثه حول طبيب نفسي للأطفال، يفقد زوجته بشكل مأساوي، ليقابل بعد ذلك طفلا صغيرا، يعاني من اضطراب نفسي، ويعيد للطبيب ذكريات ماضيه القاسي.، وتتوالى الأحداث.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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