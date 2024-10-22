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إبراهيم عبد المجيد في أمسية ثقافية على "CBC" الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

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إبراهيم عبد المجيد في أمسية ثقافية على "CBC" الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

إبراهيم عبد المجيد في أمسية ثقافية على "CBC" الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:17 صباحاً - يستضيف الإعلامي عبد الله يسري، يوم الأربعاء القادم الكاتب إبراهيم عبد المجيد، في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC".

الكاتب إبراهيم عبد المجيد هو روائي وقاص، ولد في الإسكندرية عام 1946 وتخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة ويعيش في القاهرة منذ عام 1974 ويكتب في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية مثل الأهرام والأخبار والحياة والآداب واليوم السابع والهلال وغيرها.

 

15 رواية

وأصدر "عبد المجيد" خمس عشرة رواية، منها "المسافات"، ترجمت إلى الإنجليزية عن جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة وقسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2008 و"الصياد واليمام"، حوَّلت إلى فيلم سينمائي بطولة أشرف عبد الباقي و"بيت الياسمين" ترجمت إلى الفرنسية عام 2000 وإلى الإيطالية عام 2008 و"البلدة الأخرى"، ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية و"قناديل البحر" حولت إلى مسلسل تليفزيوني بطولة آثار الحكيم ومحمود قابيل، و"لا أحد ينام في الإسكندرية" التي حولت إلى مسلسل تليفزيوني بطولة ماجد المصري وسهير المرشدي.

وحصل إبراهيم عبد المجيد على العديد من الجوائز منها جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007 وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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