تأجيل موعد تصوير فيلم Dune 3 إلى عام 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:12 صباحاً - كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تأجيل موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، لعام ٢٠٢٦، بسبب التجهيزات الكبيرة التي يحتاجها الفيلم، ورغبته في ظهور الفيلم بنفس مستوى الجزءين السابقين.

وأوضح دينيس، أنه يعمل حاليا على وضع جميع التفاصيل الخاصة، بفيلم Dune: Messiah.

دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

فيما كشف المخرج “دينيس فيلنوف” إن فيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أنه الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.

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