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تأجيل موعد تصوير فيلم Dune 3 إلى عام 2026 - أخبار كلمتك

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تأجيل موعد تصوير فيلم Dune 3 إلى عام 2026 - أخبار كلمتك

تأجيل موعد تصوير فيلم Dune 3 إلى عام 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:12 صباحاً - كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تأجيل موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، لعام ٢٠٢٦، بسبب التجهيزات الكبيرة التي يحتاجها الفيلم، ورغبته في ظهور الفيلم بنفس مستوى الجزءين السابقين.

وأوضح دينيس، أنه يعمل حاليا على وضع جميع التفاصيل الخاصة، بفيلم Dune: Messiah.

 

دينيس فيلنوف: سأعتذر عن إخراج سلسلة أفلام DUNE بعد الجزء الثالث

فيما كشف المخرج “دينيس فيلنوف” إن فيلم  الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE، والذي يحمل اسم ‘DUNE MESSIAH’، سيكون آخر أفلامه في السلسلة الشهيرة’.

وأكد فيلنوف أنه سيعتزل إخراج أفلام DUNE، بعد انتهائه من الجزء الثالث، موضحًا أنه الفيلم سيحمل عنوان ‘DUNE MESSIAH’، وأنه يجري الآن العمل على كتابته الآن، ويكاد يكون على وشك الانتهاء، قائلا: ”لا أعرف بالضبط متى سأعود إلى أراكيس، لكن حلمي سيكون رحلتي الأخيرة على هذا الكوكب الذي أحبه”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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