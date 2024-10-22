نرمين الفقي بإطلالة رقيقة في أحدث ظهور لها رفقة صديقاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:36 صباحاً - نشرت الفنانة نرمين الفقي عددًا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت نرمين داخل المنزل رفقة عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني.

واعتادت نرمين أن تلتقي عددًا من الصديقات بين الحين والآخر لقضاء إجازتها وأوقات فراغها بعد الانتهاء من تصوير الاعمال الفنية التي تشارك بها.

نرمين الفقي

من جانب آخر تنتظر الفنانة نرمين الفقي، عرض مسلسلها الجديد "فوبيا"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من تصويره مؤخرًا.

واعتبرت نرمين، شخصيتها داخل المسلسل، من أصعب أدوارها الفنية، والجمهور سوف يستشعر ذلك بمجرد مشاهدة العمل، موضحة أنها تؤدي دور سيدة تدخل في صراعات نفسية، بسبب ما عاشته في حياتها، ورأت أن "المسلسل بمثابة تجربة درامية صعبة وقوية، كونه تطلب جهودًا ضخمة في كل مراحل العمل، بداية من الكتابة والتصوير، كما أن الأحداث مليئة بالإثارة والتشويق".

وأشادت بفكرة المسلسلات القصيرة، والنجاح الذي تحققه هذه النوعية من الأعمال، إذ ارتبط بها الجمهور نظرًا للأحداث المكثفة والإيقاع السريع.

ويشارك في بطولة مسلسل "فوبيا"، المكون من 15 حلقة، كلّ من سوسن بدر ورانيا يوسف، والعمل تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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