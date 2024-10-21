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مشاهير العرب - «كوكتيل».. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم «محمد رجب» الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كوكتيل».. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم «محمد رجب» الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كوكتيل».. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم «محمد رجب» الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:32 مساءً - كشف المنتج أحمد السبكي عن قرب الانتهاء من كتابة سيناريو فيلم «كوكتيل» لـ الفنان محمد رجب، مشيرا إلى أن الفيلم ينتمي للكوميديا الاجتماعية.

وكتب السبكي: «شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجم محمد رجب على بطولة فيلم اجتماعي كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور»، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأشار إلى قرب انطلاق تصوير العمل قائلا: «يجرى الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادا لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل والتفاصيل الأخرى قريبا».

آخر أعمال محمد رجب

يعيش الفنان محمد رجب حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لخوض ماراثون دراما رمضان من خلال مسلسل الحلانجي، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، إنتاج ممدوح شاهين.

ومؤخرا أعلنت الفنانة دانا حلبي، انضمامها لمسلسل «الحلانجي» ليسجل المسلسل التعاون الثاني بينهما، وذلك بعد تعاونهما لأول مرة في مسلسل «الونش»، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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