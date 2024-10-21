خروج مسلسل يحيى الفخراني من السباق الرمضاني 2025، وجمال العدل يوضح الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:23 مساءً - مسلسل يحيى الفخراني ، رد المنتج جمال العدل، على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، والتي زعمت خروج مسلسل يحيي الفخراني من رمضان 2025.

مسلسل يحيى الفخراني في رمضان

وقال جمال العدل في تصريح خاص لكلمتك: إنه لم يحسم أمر خروج مسلسل يحيى الفخراني من موسم رمضان 2025، حتى الآن لوجود تغيرات في العمل.

مسلسل عتبات البهجة

وكان آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل “عتبات البهجة” الذي شارك فيه كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب.

ودارت أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم تقديمه في 15 حلقة، حول وكيل الوزارة السابق بهجت الأنصاري الذي يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين؛ وعمر وجميلة، وفي نفس الوقت يُشغل وقته بتقديم محتوى على يوتيوب.

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