مشاهير العرب - تامر عاشور يعرب عن سعادته بنجاح حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:58 مساءً - أعرب الفنان تامر عاشور عن سعادته بنجاح حفلاته ضمن فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان الموسيقى العربية، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وشارك عاشور متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورا من حفله بمهرجان الموسيقى العربية 2024 التي شهدت مشاركة العديد من نجوم الفن أبرزهم هاني شاكر وعلي الحجار.

وعلق تامر عاشور على الصور قائلا: «أجمل ليالي مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة ودار الأوبرا المصرية، جمهور عظيم وكبير وبشكر إدارة المهرجان وإدارة دار الأوبرا المصرية على التعاون وبشكر الأساتذة الموسيقيين اللي تعبوا معانا وهم عددهم كبير وشكر خاص للمايسترو وصديقي وأخي الفنان سعيد كمال».

حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

وعلى صعيد آخر يجري المطرب هاني شاكر داخل إحدى قاعات دار الأوبرا بروفات حفله الغنائي، المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.

ويقدم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية 2024 مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معه، ويأتي المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، ومن المقرر أن تمتد فعالياته حتى يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يقام حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية مساء يوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر الجاري على مسرح النافورة.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقي العربية 2024

ومن المقرر أن يشارك بمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 أكثر من 70 مطربا ومطربة أبرزهم: مدحت صالح، مروة ناجي وروائع وردة وبليغ حمدي، عاصي الحلاني وروائع كوكب الشرق أم كلثوم، فؤاد زبادي ومحمد محسن، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم وروائع الموجي، تامر عاشور، أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر وإيمان عبد الغني، علي الحجار، مي فاروق.