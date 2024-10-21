مشاهير العرب - تضامنا مع فلسطين ولبنان.. فيفي عبده تتصدر التريند بعد ظهورها بدون مكياج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:58 مساءً - فيفي عبده.. ازدادت عمليات البحث عن الفنانة فيفي عبده لتتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد توجيها رسالة دعم لـ الشعب اللبناني.

وأعربت فيفي عبده من خلال الرسالة عن استياءها وحزنها من الوضع الراهن لكل من الشعب الفلسطيني واللبناني بسبب الغارات الإسرائيلية وقالت فيفي خلال فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: أنا قلبي بيتقطع عشان خاطر فلسطين ولبنان، والله العظيم بيتقطع وما ليكم عندي حلفان، ومليش نفس أعمل أي حاجة».

فيفي عبده: احمي مصر يارب وكل البلاد العربية

وتقدمت فيفي عبده بالدعاء لكل من الشعب الفلسطيني واللبناني متمنيه لهم صلاح الحال عاجلا وليس آجل قائلة: «يا رب ابعد غضبك عنهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوا لبنان وفلسطين، واحمي مصر يا رب وكل البلاد العربية، والنبي يا رب أنا ما عايزة الشر وعايزة الخير لكل الناس، يا رب نجيهم كفاية حرام والله.. أنا زعلانة أوي وربنا هو اللي عالم».

وبدت ملامح الحزن بشكل واضح على وجه الفنانة فيفي عبده حيث ظهرت خلال الفيديو مرتدية الحجاب وبدون أي مساحيق تجميل، لتعبر عن مدى تأثرها بالأحداث الجارية في فلسطين ولبنان.

آخر أعمال فيفي عبده

انضمت الفنانة فيفي عبده، مؤخرا لفريق عمل مسلسل «العتاولة 2 بطولة كل من أحمد السقا، وطارق لطفي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومخرا أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وصورة أخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: «العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو».

أبرز النجوم التي غابت عن المشاركة في العتاولة 2

وجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة 2 شهد غياب عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم مي كساب وفريدة سيف النصر كما أنه شهد أنضمام نجوم جدد ابرزهم الفنانة فيفي عبدة.

ومن جانبها علقت الفنانة فريدة سيف النصر على أنباء اختيار الفنانة فيفي عبده للمشاركة في مسلسل العتاولة الجزء الثاني، المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2025.

وكتبت «سيف النصر» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إيه الحلاوة دي يا جامدين، بجد هايل وعظيم، فوفا جميلة مع أحمد خالد وأحمد السقا والوزان هايليقوا على بعض جدًا، خمسة إمواه، مبروك».

وأضافت: «شكلها شبههم ممكن تنفع قريبة أو أم.. ما جابوش واحدة شكلها خواجة مثلًا وبجد ربنا يوفق الكل».

أبطال مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف.

والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.