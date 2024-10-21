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بوسي شلبي: يجب تفعيل الحجز الإلكتروني لعروض المسرح المصري وتصويرها - أخبار كلمتك

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بوسي شلبي: يجب تفعيل الحجز الإلكتروني لعروض المسرح المصري وتصويرها - أخبار كلمتك

بوسي شلبي: يجب تفعيل الحجز الإلكتروني لعروض المسرح المصري وتصويرها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:49 مساءً - تحدثت الإعلامية بوسي شلبي عن حال المسرح المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات تواجهه أبرزها المقابل المادي الزهيد للنجوم. 

الإعلامية بوسي شلبي 

وقالت بوسي شلبي خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده أبطال مسرحية مش روميو وجولييت للكشف عن مفاجآت من العرض للجمهور: "أنا عشت أيام لما كان المسرح في القمة".

وأضافت: "ويجب أن يكون هناك حجز أون لاين للعروض، وليس من شباك المسرح فقط خاصة مع غلاء أسعار المواصلات.. كذلك يجب تسجيل وتصوير العروض المسرحية عشان يظل رصيد المكتبة المسرحية به زخم.. وعشان منجيش بعد 20 أو 30 سنة منلاقيش رصيد لينا". 

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وتابعت: "يجب التسويق للمسرح وجيبوا فلوس.. لأن النجوم بتهرب بسبب قلة المقابل المادي". 

مسرحية مش روميو وجولييت 

العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، ونخبة من فناني فرقة المسرح القومي، المسرحية صياغة شعرية أمين حداد، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، دعاية محمد فاضل، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، وإخراج عصام السيد. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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