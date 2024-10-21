تذاكر مجانية، أبطال "مش روميو وجولييت يكشفون عن مفاجآت لجمهور المسرحية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - عقد صناع وأبطال مسرحية "مش روميو وجولييت" مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأثنين، للكشف عن مفاجآت من العرض للجمهور، وذلك تزامنا مع تقديم العرض على المسرح القومي بالعتبة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد عصام السيد مخرج عرض "مش روميو وجولييت" أن الجمهور ومن حضروا العرض خلال الليالي التي قدمها سابقا عندما كانوا يعلمون عن غياب الدعاية عن المسرحية، يقومون بالترويج والدعاية بأنفسهم للعرض.

مفاجآت لجمهور عرض مش روميو وجولييت

وقال النجم علي الحجار إن أولى المفاجآت التي يعلنها فريق العرض للجمهور تتمثل في أن آخر 7 أو 8 تذاكر في المليون جنيه الأول إيرادات العرض "والذي اقترب تحقيقه" سيتم منحهم تذاكر مجانية لحضور العرض مجددا، بالإضافة إلى دعوتين خاصتين لحضور أي حفل غنائي له مستقبلا يقدمه في أي مسرح أو مكان.

فيما كشف الفنان ميدو عادل عن ثاني مفاجآت العرض للجمهور قائلا: "مع دخول العام الدراسي الجديد فريق العرض قرر تقديم حفل ماتينيه في تمام السابعة مساء يوم الأحد من كل أسبوع.. حتى يتمكن الشباب من حضور ومشاهدة العرض خلال أيام الدراسة".

وأعلن الفنان عزت زين عن مفاجأة أخرى لجمهور العرض قائلا: "ندشن عضوية نادي أصدقاء عرض مش روميو وجولييت.. ويكون من حق من بلغ عمرهم 18 سنة الانضمام للنادي حيث تمنح لكل من حضر العرض ٣ مرات.. كمان هذه العضوية تمنح معاملة vip وأولوية الحجز في الصفوف الأولى للعرض كمان هيكون عضو في جروب أبطال العرض معانا".

أما المفاجأة الأخيرة فأعلنتها الفنانة أميرة أحمد قائلة: "يقدم العرض ورش تمثيل وغناء ويتم حاليا إنهاء الإجراءات النهائية لتدشين الورش".

أعضاء نادي أصدقاء عرض مش روميو وجولييت

وأعلن المخرج عصام السيد عن أولى عضويات نادي عرض مش روميو وجولييت مشيرا إلى أنهم دعموا العرض من خلال حضورهم أو كتاباتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم: "الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والإعلامية بوسي شلبي".

عرض مش روميو وجولييت

العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، ونخبة من فناني فرقة المسرح القومي، المسرحية صياغة شعرية أمين حداد، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، دعاية محمد فاضل، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، وإخراج عصام السيد.

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