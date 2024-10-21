مشاهير العرب - كلاكيت تاني مرة.. جوري بكر تكشف تفاصيل طلاقها وطبيعة علاقتها بوالد ابنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - جوري بكر.. تصدرت الفنانة جوري بكر تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان انفصالها عن زوجها بشكل رسمي، دون الكشف عن أي تفاصيل، وهذا ليس الطلاق الأول بينهما، حيث أعلنت جوري في وقت سابق عن طلاقها من زوجها ولكنهما سرعان ما تم العودة.

وأشارت جوري بكر، خلال تصريحاتها في بودكاست «قهوة بلبن»، إلى أن الطلاق تم منذ حوالي 3 شهور قائلة: «اتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا في 15 أغسطس والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيحبه».

الطلاق الأول لـ جوري بكر

ويذكر أن جوري بكر سبق وأن أعلنت عن طلاقها بعد زواج دام لـ ثلاثة شهور، وكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».

أضافت: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

آخر أعمال جوري بكر

يعرض لها في الوقت الحالي مسلسل «برغم القانون» وهو أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

ضم مسلسل برغم القانون في بطولته بجانب إيمان العاصي، نخبة من نجوم الفن منهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

دارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.