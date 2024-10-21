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مشاهير العرب - «وتقابل حبيب».. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها الرمضاني 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «وتقابل حبيب».. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها الرمضاني 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «وتقابل حبيب».. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها الرمضاني 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز لأحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين فيديو يحتوي على مجموعة لقطات من مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي قدمته من قبل مع الفنان كريم فهمي رمضان 2020 وأرفقته بأغنية «هو انت مين؟ لـ المطربة أنغام، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت على الفيديو قائلة «وتقابل حبيب.. رمضان بإذن الله»، من المتوقع أن يحقق العمل نجاح جماهيري كبير نظرا لتمتع أبطاله بقاعدة جماهيرية كبيرة.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجاري تعاقد الشركة المنتجة مع باقي أبطال العمل، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 30 حلقة.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ويشار أن مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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