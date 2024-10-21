مصر تشارك في أكبر معرض للمحتوي السينمائي والتلفزيوني بـ فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - تشارك مصر للمرة الأولي في جناح كبير بقصر المهرجانات في معرض mipcome Cannes، تحت اسم مبادرة Egyptian media hub، ويعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في المحتوي التلفزيوني والسينمائي، ومن المفترض انطلاقه من 21 إلي 24 أكتوبر الجاري في مدينة كان الفرنسية .

وقالت المنتجة شاهيناز العقاد:" صاحبة مبادرة "Egyptian Media Hub": "منذ فترة أبحث عن كيان يقدم المحتوي المصري في السينما والدراما التليفزيونية بشكل مميز ولكن للأسف، وعلى الرغم من تاريخنا الطويل في هذه الصناعة، لم يكن هناك كيان مصري خالص

و أضافت شاهيناز: لذلك نهدف من خلال تلك المبادرة التركيز على ما نقدمه من أعمال للعالم"، مؤكدة أن المشاركة في معرض mipcom cannes تعزز الرؤية العالمية لما يتم تقديمه من محتوي ترفيهي وثقافي مصري سواء في السينما أو التليفزيون،



وتابعت شاهيناز العقاد: يقام الجناح المصري تحت رعاية وزارة الثقافة بمشاركة ما يقرب من 8 شركات إنتاج سينمائي وتليفزيوني، لعدد من المنتجين منهم محمد حفظي وتامر مرتضي وشريف فتحي وأشرف عبدالباقي ومحمد عبدالوهاب وأحمد بدوي وغيرهم، يقدموا المحتوي الخاص بهم بالإضافة إلي مشاركة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للإعلان عن فعاليات الدورة الجديدة والتي ستقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر القادم".

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