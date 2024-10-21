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مشاهير العرب - قائمة أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قائمة أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - تستعد سينما زاوية في القاهرة، لاستقبال 14 فيلما من أفلام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقرر اطلاق فعالياته يوم 24 أكتوبر الجاري وتمتد حتى يوم 1 نوفمبر.

ومن أبرز الأفلام المقرر عرضها في سينما زاوية ضمن فعاليات مهرجان الجونة 2024 فيلم فيلم «الحجرة المجاورة» إنتاج الولايات المتحدة وإسبانيا وبطولة تيلدا سوينتون وجوليان مور، وجون تورتورو وأليساندرو نيفولا، وفيلم «ثلاث أيام من الأسماك»، وهو من إنتاج هولندا، بلجيكا، إخراج بيتر هوغيندورن، الفيلم الأمريكي «المادة»، إخراج كورالي فارجا.

وجاء في قائمة الأفلام المعروضة في سينما زاوية فيلم «الموسيقى التصويرية للانقلاب»، وهو من إنتاج بلجيكا، فرنسا، هولندا، إخراج يوهان غريمونبريز، فيلم «حين تسمع صرصور الليل يحين دورك»، وهو من إنتاج| فرنسا، كازاخستان، إخراج أولغا كوروتكو، فيلم «طاردة العشيقات»، إنتاج الصين، الولايات المتحدة، إخراج إليزابيث لو.

وأيضا الفيلم الياباني «سحاب»، والفيلم الفرنسي «من لا أفارقه» فيلم 196 متر»، إنتاج الجزائر، فرنسا، فيلم «قصة سليمان»، وفيلم «حصار المد والجزر» إنتاج الصين، وفيلم «بذرة التين المقدس»، إنتاج إيران، ألمانيا، فرنسا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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