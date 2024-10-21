صابر الرباعي يصل الرياض للمشاركة في احتفالية ليلة موسيقار الأجيال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - وصل المطرب التونسي صابر الرباعي إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا للمشاركة في حفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وينظم موسم الرياض احتفالية ضخمة على مسرح أبوبكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب "، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة موسيقار الأجيال

يشارك في الاحتفالية النجوم: محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.



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